Ярославль, , 18:33 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв опроверг опубликованную ранее ИА REGNUM информацию о своём банкротстве. Он полагает, что дейстивия Сбербанка являются обычным способом решения спорных вопросов. При этом депутат отметил сложность ситуации, в которой сейчас находится вся строительная отрасль. ИА REGNUM приводит ответ Романа Фомичёва полностью:

Роман Фомичёв Duma.yar.ru

Не могу оставить без комментариев информацию о ситуации со Сбербанком.

Первое.

Aрбитражные разбирательства — это нормальная, предусмотренная законом, процедура для установления истины в споре сторон на состязательной основе. Никаких проблем нет только у того, кто ничем серьезным в жизни не занимается. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Второе.

Mоему бизнесу, делу всей моей жизни — более 20 лет. Мы с моими компаньонами, друзьями гордимся результатами нашего труда. Нам не в чем себя винить или упрекнуть. Мы ведём наши дела честно и открыто. Всегда. Нам доверяют тысячи клиентов и партнёров.

Отрасль строительства, безусловно, является сложнейшей как по администрированию, так и по производству работ. Более того, строительство жилья в условиях экономических и законодательных изменений подвержена сегодня большим рискам и неопределенностям для деятельности предпринимателей, субъектов МСП.

Совершенно понятно, что в таких условиях естественно возникают трудности как переходного периода, так и кризиса отношений между контрагентами.

По статистике более 500 компаний-застройщиков уже обанкротились.

В Ярославской области из 167 возводимых объектов жилого фонда лишь 7 получили одобрение на получение проектного финансирования, 20 отклонено и 10 на рассмотрении. Остальные, более 90% пока ещё возводятся по старой схеме с использованием ДДУ без применения счетов-эскроу.

При всем этом, включая последствия экономического кризиса 2014 года, мы не допустили возникновения ни одного обманутого дольщика. Все дома были построены, а квартиры переданы собственникам с надлежащим качеством.

Это и есть главный результат.

И сегодня, наша компания, проделав огромный путь, находится в авангарде компетенций всей отрасли! Мы смогли одними из первых региональных застройщиков получить проектное банковское финансирование. Это как раз является самым главным ответом для всех о состоятельности моей компании и меня лично. 31.12.2019 года между нами и Банком подписан кредитный договор на строительство жилого дома в Ярославле. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд. рублей.

Третье, самое главное!

Ни о каком реальном банкротстве речь не идёт, конечно же.

Безусловно, исполнение взятых обязательств является приоритетом для меня лично и для моей компании. Именно поэтому, я и мои партнеры выдали Сбербанку личные поручительства. Именно поэтому, не как должники, а в качестве третьих лиц мы участвуем в коммерческом споре одного из наших предприятий с кредитной организацией.

Ситуация со Сбербанком связана с нашими прошлыми проектами. Надеюсь, представленные комментарии дадут возможность составить объективную картину происходящих событий и их дальнейшего развития.

В настоящее время сторонами рассматривается ходатайство заключить новое мировое соглашение. В начале февраля состоялось совещание в Сбербанке об урегулировании ситуации и определении условий и параметров дальнейшего взаимодействия.

Следует особо отметить направленность таких действий на конструктивный диалог и сохранение партнёрских отношений.

В целом, подача заявления о несостоятельности является обязательной и во многом технической процедурой по требованиям и регламентам Центробанка. Такие иски формируются по всем участникам процесса, включая, согласно нововведениям в законодательство, и в отношении физических лиц.

Также такая процедура позволяет не увеличивать финансовые резервы покрытия для Банка, что позитивно влияет на финансовые показатели.

Ну и для Заёмщика и всех поручителей прекращаются начисляться все проценты по любым обязательствам.

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