Москва, , 18:03 — REGNUM Состояние основателя финтех-стартап Revolut и российского бизнесмена Николая Сторонского оценивается в более $1,65 млрд. Об этом 16 февраля сообщает журнал Forbes.

По данным журналистов, Сторонский владеет 30% долей в Revolut, что позволяет оценить состояние новоиспеченного долларового миллиардера в пределахвышеуказанной суммы.

Не последнюю роль в приумножении состояния бизнесмена, отмечают сотрудники журнала, вероятно, сыграет и завершение очередного раунда по привлечению финансирования, который проводила компания, после которого оценка Revolut может увеличиться до $6 млрд.

Напомним, в апреле прошлого года в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes оценил состояние российского бизнесмена Сторонского в $500 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: Богатейший человек мира купил поместье за рекордные $165 млн