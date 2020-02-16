Нижегородская область, , 14:49 — REGNUM К демонтажу нижегородской гостиницы «Россия», которая является объектом культурного наследия, приступят в течение двух недель. Об этом заявила директор компании-собственника здания ООО «Сервис Отель» Вера Терещенкова.

По ее словам, демонтаж объекта начнется с верхних этажей и будет продвигаться поэтапно вниз с применением техники, а не «рабочих рук». Демонтированные элементы в дальнейшем будут отсортированы, непригодные для использования объекты направят на полигон.

По словам главы компании-застройщика ЗАО «СМУ-77» Владимира Молоканова, элементы декоры здания будут сохранены, сообщает НИА «Нижний Новгород». Они будут использованы либо после реставрации в первозданном виде, либо будут воссозданы вновь из аналогичных материалов.

В течение времени воссоздания нового объекта он будет обнесен строительным забором, который планируется временно использовать для арт-объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, здание гостиницы «Россия» признано объектом культурного наследия областного значения в августе 1993 года, а в 2006 году оно было выкуплено у областных властей и принадлежит ООО «Сервис-Отель», которое в 2007 году оформило право собственности на участок. Работа гостиницы была приостановлена 1 января 2008 года «в связи с невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями», а здание было законсервировано. После продолжительных судебных споров компания добилась разрешения на перепрофилирование здания, соответствующее решение суда было принято в августе 2019 года. Здание планируется перепрофилировать в многофункциональный комплекс «Волжский откос». На первом этаже будут организованы общественные пространства, остальные будут жилыми. Предполагается, что площадь жилых помещений составит около 10 тыс. кв метров.

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