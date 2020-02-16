Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM Нижегородская область намерена увеличить свою долю уставном капитале АО «Нижегородские канатные дороги». Об этом говорится в пояснительной записке к документу о внесении изменений в бюджет региона на 2020, а также плановый период 2021 и 2022 годов.

Средства в размере 29,4 млн рублей будут направлены министерству имущественных и земельных отношений. В документе указано, что средства выделят в 2020 году на замену редуктора канатной дороги в связи с высоким уровнем износа.

Отметим, согласно данным ЕГРЮЛ (Единого госреестра юридических лиц), уставный капитал компании составляет 493,58 млн рублей. В числе учредителей указаны: минземимущества региона с долей в размере 302,5 млн рублей, администрация Нижнего Новгорода — 192,5 млн рублей, ООО «Нижегородские канатные дороги» — 27,5 млн рублей и МУП «Благоустройство» — 27,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором работает с 2012 года. По данным компании, на 1 января 2020 года услугами канатной дороги воспользовались 13,721 млн человек. Стоимость билета в один конец составляет 100 рублей при покупке проездного средняя стоимость за одну поездку снижается. Нижегородская канатная дорога стала не просто дополнительным транспортом, но и своеобразной достопримечательностью Нижнего Новгорода.

В конце декабря АО обратилась в региональную службу по тарифам с просьбой провести проверку затрат перевозчика для расчёта тарифов.