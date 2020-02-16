16 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Перспективы наращивания флотов, состоящих из Boeing 737MAX, туманны не только для крупнейших игроков мирового рынка и лизингодателей, но для заказчиков из РФ.

Виктор Галенко, , 14:19 — REGNUM Не только несколько самолетов Boeing 737 модели NG из авиакомпании «Россия», но другие самолёты этого типа из «Аэрофлота» в течении 2−3 лет постепенно перейдут в дочернюю авиакомпанию «Победа».

Boeing

Планы «Победы» нарастить флот с нынешних 30 самолетов Boeing 737NG до 80−85 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX к 2023 году — нарушены из-за задержек в поставках 737MAX.

Вернуться к заказам на Boeing 737NG не выйдет, данный тип уже снят с производства на заводе по производству моделей Boeing линейки 737 в городе Рентон, штат Вашингтон.

Согласно официальному сайту «Аэрофлот» — 47 самолетов модели Boeing 737NG. Сколько из них перейдут в Победу пока не известно.

В планах «Победы» был заказ на 50 Boeing 737MAX, 20 из которых были одобрены правительственной комиссией по импортозамещению на период 2019—2021.

В марте 2019 генеральный директор «Аэрофлота» заявлял, что группа может отменить заказ на 20 самолётов Boeing 737MAX для «Победы». Поставки в РФ подразумевались через лизинг у «GE Capital Aviation Services» (5 ВС) и «SMBC Aviation Capital» (15 ВС).

В августе 2019 года лизинговая компания ООО «Авиакапитал-Сервис» (входит в госкорпорацию «Ростех») подала судебный иск к Boeing о компенсациях по контракту на 35 самолетов Boeing 737MAX. Это был первый иск в мире именно по отмене заказа на Boeing 737MAX, а не о просто компенсации за простой самолётов до ввода в строй. Об этом заказе не было известно ранее и похоже на то, что это заказ именно для «Аэрофлота», так как для «Победы» заказ оформлялся через двух иностранных лизингодателей, упомянутых выше.

Ранее «Аэрофлот» в 2016 году уже отменял заказы на 22 широкофюзелюляжных самолёта Boeing 787 в пользу самолетов Airbus A350.

В декабре 2019 года, согласно сиэттлскому еженедельнику «Puget Sound Business Journal», ООО «Авиакапитал-Сервис» отозвали иск к «Boeing», без комментариев с обеих сторон.

Тем временем, в январе 2020, подрядчик корпорации «Boeing», компания «Spirit Aerosystems» увольняет 2800 человек и ставит на хранение фюзеляжи для Boeing 737MAX. Производство моделей данной марки было на уровне 42 готовых самолетов за месяц, но «Boeing» объявляет о сворачивании производства 737MAX до лучших времён.

Когда эти времена наступят и производство вернётся на прежний уровень — большой вопрос.

Перспективы наращивания флотов, состоящих из Boeing 737MAX, туманны не только для крупнейших игроков мирового рынка и лизингодателей, но для заказчиков из РФ.