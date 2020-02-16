Нижний Новгород, , 13:01 — REGNUM В Нижегородской области начал работу портал «Вам решать», на котором свои обращения могут оставлять жители региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, который выступил инициатором запуска портала, в решение проблем нижегородцев будут принимать участие все органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Авторизация на портале проходит через аккаунт на портале госуслуг. В системе работает привязка проблемного объекта к геопозиции, также можно отразить его состояние до и после решения. Ответ на обращение будет доступен в личном кабинете пользователя, в нем будут указаны меря для решения и сроки реализации. В случае несогласия пользователя с решением проблема, она возвращается на повторное рассмотрение.

Проект реализован в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, глава минсвязи Максут Шадаев в начале февраля заявлял, что в вопросе подачи и обработки жалоб граждан необходимо обеспечить принцип «одного окна». По его словам, после подачи жалобы она может быть оперативно направлена в профильное ведомство для того, чтоб решить вопрос. Также он указал, что реакция на поданное обращение должна быть оперативной.