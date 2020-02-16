Нижний Новгород, , 12:22 — REGNUM Нижегородские производители сельскохозяйственной продукции с начала текущего года уже получили субсидии на сумму 140 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Он уточнил, что основная часть средств поддержки направлена на строительство животноводческих объектов — 48,7 млн рублей. 45,8 млн рублей предусмотрены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 25,6 млн рублей — на частичную компенсацию затрат по приобретению оборудования и техники, 8 млн рублей — на компенсацию затрат на электроэнергию тепличным комплексам.

В текущем год сумма поддержки предприятий агропромышленного комплекса выросла по сравнению с прошлым годом и составит 4,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года экспорт продукции нижегородского агропромышленного комплекса вырос на 12,3% и составил 215,4 млн долларов США. Всего в настоящее время экспорт осуществляют 50 нижегородских предприятий в 35 стран СНГ, Азии и Европы.

Сумма господдержки сельхозпроизводителей в этом году увеличена на 900 млн рублей по сравнению с предыдущим годом или на 27,2%.