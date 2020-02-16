16 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

С покупкой Сбербанка, у правительства появляется больше инструментов влияния и на удешевление ипотечных программ и на рефинансирование кредитов, а также развития строительного рынка. Ведь, именно на Сбербанк приходится львиная доля всех заемщиков страны. Воспользуется ли правительство этой новой возможностью? Увидим.

Галина Смирнова, , 10:44 — REGNUM Правительство вступило в борьбу за доступность жилья. До 16 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной должны представить новому главе правительства РФ предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Об этом говорилось на прошедшем на днях заседании правительства. В частности, должен быть представлен механизм упрощения процедуры рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов. Правда, глава Центробанка Набиуллина заявила, что для рефинансирования уже существует все законодательные возможности, отметив, что не все заёмщики знают о возможности рефинансирования ипотеки в другой кредитной организации. Тем не менее, по ее же словам, люди жалуются на отказы при обращениях в банки. Между тем, отметим, что заемщикам сейчас как раз нужно сто раз подумать, прежде чем пойти на рефинансирование ипотеки в других банках, оценить все риски. Не исключено, что после потери Сбербанка ЦБ станет активно развивать свои новые банки, которые через процедуру санации отошли под контроль регулятора: Промсвязьбанк, Бинбанк и «ФК Открытие», и, возможно, именно они станут предлагать наиболее выгодные условия ипотеки, что позволит регулятору, по сути, номинально показать своё содействие развитию ипотеки и продемонстрировать правительству свою солидарность в борьбе за улучшение экономики страны. Однако привлекательные ставки кредита — это еще не всё. В погоне за низкими ставками можно упустить из виду оценку залоговой базы и ряд других, так сказать, скрытых угроз. И в результате, по большому счету, заемщики мало что выиграют, но зато банки, находящиеся под крылом ЦБ, получат новых клиентов и рынок для своего развития. Возможно, именно эти планы и стоят за словами госпожи Набиуллиной, ведь иными способами новым подопечным банкам регулятора, с сегодняшней после их банкротства репутацией, завоевать новые рынки будет непросто. Так это или нет, покажет время. Увидим, какие конкретно меры ЦБ представит правительству к середине марта, и тогда вернемся к этой теме.

Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением. Что верно, то верно, здесь не поспоришь. Но при ипотеке даже под 7% для семьи, особенно имеющей детей, да еще и маленьких — ставка высоковата. Финансовую нагрузку в таких семьях, по сути, несет один член семьи — тот из родителей, кто работает. Второй родитель, так или иначе, работник, так сказать, не полноценный: ему приходиться сидеть с детьми. Такие семьи на всем протяжении срока кредита находятся в зоне риска. Хорошо, конечно, сейчас увеличилось и число мер по поддержке семей с детьми, и их финансовая составляющая, но понятно же, что это не защищает от рисков. Потеря работы может поставить семью в крайне затруднительное положение. Тем более, вместе с ростом финансирования мер поддержки стали дорожать квадратные метры, хотя это и не единственный фактор роста цен на недвижимость. Объемы строительства жилья, как показала практика в отдельных регионах России, не покрывают ипотечные предложения. Одно обстоятельство упирается в другое. Замкнутый круг. Поэтому неслучайно Михаил Мишустин озадачился решением этой проблемы.

Фонд ЖКХ в России изрядно изношен, старый жилой фонд не только портит внешний вид и снижает туристическую и инвестиционную привлекательность городов, но и расходы на его содержание с каждым годом только растут. Латание дыр не решает проблем, а лишь откладывает их решение на будущее. Кроме того, именно строительная отрасль является одним из мощных стимулов развития экономики и может ее подстегнуть к росту как со стороны рынка труда, так и со стороны развития смежных рынков. Но введение механизма проектного финансирования, который, несмотря на его недостатки, всё-таки является инструментом во всем мире цивилизованным, не позволяет быстро перестроиться и решить вопросы скорейшего запуска строек по всей стране. И дело тут, как известно, не только в дорогой ипотеке, но и в банкротстве небольших строительных компаний, образовании застройщиков-монополистов. Может, стоит задаться вопросом: «снижение ипотеки до самого минимального уровня, пусть даже до 2%, позволит небольшому числу застройщиков застроить всю Россию»? Ведь застройщикам, помимо спроса, необходимо иметь финансовые резервы при строительстве домов. Хватит ли им этих резервов?

Очевидно, вместе с работой над удешевлением ипотеки необходимо одновременно вести работу с застройщиками. Возможно, государству придется выступать подрядчиком строек, еще — дабы не обнулять свои собственные меры поддержки народа — вводить ограничения на рост цен на новую недвижимость, что опять же можно сделать, вероятно, в том случае, если само государство будет являться заказчиком строек. Но потянет ли государство такие затраты?

В любом случае, поскольку стоит цель обновить в короткие сроки жилой фонд страны, государству придется найти способы либо развития конкуренции на рынке застройщиков, либо договариваться с монополистами и им, возможно, оказывать помощь для создания финансовых резервов, либо увеличивать поддержку народа для создания спроса на строительство жилья, что опять же может повлечь рост цен на недвижимость. Ну, а если субсидировать банки для снижения ими ставки по ипотечному кредитованию, то это значит усиливать зависимость строительного рынка от финансовых организаций и помогать развитию финансового сектора, прежде всего. В таком случае, так и будем ходить по кругу.

Между тем с покупкой Сбербанка у правительства появляется больше инструментов влияния и на удешевление ипотечных программ, и на рефинансирование кредитов, а также развитие строительного рынка. Ведь именно на Сбербанк приходится львиная доля всех заемщиков страны. Воспользуется ли правительство этой новой возможностью? Увидим.