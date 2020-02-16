Минск, , 08:20 — REGNUM Об изменении стоимости топлива на автозаправочных станциях в Белоруссии с 16 февраля сообщили пресс-службе Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим»).

Бензин

Стоимость топлива изменится на одну копейку и это связано со снижением курса национальной валюты.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро с 16 февраля составит 1 рубль 71 копейка, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки. Стоимость дизельного топлива составит 1 рубль 81 копейка.

Отметим также, что в текущем году цена на топливо повышается уже седьмой раз. Предыдущее подорожание топлива на одну копейку было отмечено 8 февраля.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году стоимость топлива на белорусских АЗС дорожала 28 раз и в среднем выросла на 22 копейки. В компании «Белнефтехим» в свою очередь заявляли о том, что стоимость топлива будет меняться в зависимости от ситуации на мировом рынке. В «Белнефтехиме» также ранее сообщали, что в 2019 году цены на топливо выросли в среднем на 13%. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что цена на топливо в республике ниже на 30−40%, чем на сопредельных европейском и, в частности, украинском рынках.