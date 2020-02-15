Челябинск, , 20:06 — REGNUM В Челябинске полностью погашен долг по зарплате перед сотрудниками волейбольного клуба «Динамо-Метар». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего задолженность была перед 39 гражданами. За август-октябрь 2019 года размер долга превысил 7,8 млн рублей. Организация была оштрафована на 30 тыс. рублей. Также суд обязал руководство выплатить задолженность.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, по факту задержки зарплаты заведено уголовное дело. Также в клубе поменялось руководство. Отметим, сейчас долги целиком погашены.

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