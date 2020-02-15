Рига, , 16:22 — REGNUM Средняя оплата труда в Латвии в 2020 году, согласно прогнозам Министерства Финансов, вырастет на 6% и составит 1147 евро, пишет портал LSM

Темпы прироста оплаты труда до 2023 года будут находиться в пределах 5%, что отражает показатели производительности. Минфин не видит причин, которые могли бы изменить уровень занятости, тем не менее, некоторое снижение показателей будет наблюдаться. Причины вызваны снижением темпов экономического роста, а также общим старением населения. Безработица с 6,4% сегодня к 2023 упадёт до 6%.

Латвийское министерство отметило, что главные риски для экономики Латвии лежат во внешней среде. К их числу причислено сохраняющаяся неясность с торговым соглашением между США и Китаем, США и Евросоюзом, высокая нестабильность в конфликтных регионах, геополитика. Всё это может оказать существенное воздействие на активность инвесторов в последующие 2 года.