Рига, , 16:19 — REGNUM Министерство финансов Латвии снизило прогноз по росту ВВП на 0,6% пункта, до 2,2%, пишет портал LSM.

Меж тем принятый бюджет, как и размер дефицита одобренный Брюсселем, исходил из роста ВВП Латвии в 2020 году на 2,8%. При этом Минфин с оптимизмом смотрит в 2021 и 2023 годы, прогнозируя рост ВВП в 2,8%, а в 2023 — 2.4%.

Минфин отмечает, что в 2019 году рост ВВП равнялся 2,1%. На снижение прогноза влияет неблагоприятная обстановка в важных для Латвии отраслях, таких как строительство и транспорт. Минфин избегает открыто говорить о проблемах транзитной и банковской отраслях, вызванных политическим курсом правительства. В 2020 году прогнозируется рост частного потребления на 3,3%, оно и станет основным мотором экономики. Экспорт увеличится на 2,5%.

Инфляция в 2020 году ожидается на уровне 2,3%, это меньше, чем 2,8% в 2019. Латвийский минфин ожидает, что к 2023 уровень инфляции упадёт ниже 2%.