Рига, , 16:13 — REGNUM В экспертном исследование «Pensions at a Glance 2019» Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) говорится, что к 2060 году население Латвии в возрасте от 20 до 64 человек сократится на 40%, пишет портал nra.lv.

В целом, в 36 странах OECD удельный вес этой группы населения сократится на 10%. Эксперты обращают внимание, что высокие темпа падения удельного веса трудоспособного населения представляет угрозу для функционирования пенсионной системы Латвии.

В докладе отмечено, что в возрастной группе старше 65 лет у 32,7% существует риск бедности, а их уровень доходов не превышает 50% от среднего показателя. К 75 года риск бедности повышается до 40%.