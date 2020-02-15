Батуми, Грузия, , 16:04 — REGNUM На месте жилого дома в Батуми, названного местными жителями «дом Лужкова» планируется построить комплекс из трех небоскребов. Об этом сообщает издание «Батумелеби».

По данным журналистов, прежнее здание уже снесено. Строительство осуществляет компания «Альянс Сити». Высота небоскребов, по проекту, составляет 180 метров. В нем планируется разместить магазины, офисные здания, гостиницы и рестораны. Сообщается, что недостроенный «дом Лужкова» компания приобрела за $26 млн.

Ранее здание на этом месте начали строить в начале 2000-х. Это был многоэтажный жилой дом. Среди населения ходили слухи, что строительная организация якобы принадлежит жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, хотя эта информация не имела официальных оснований.

Здание не было достроено до конца, но в него уже начали заселяться. После 2008 года, когда тогдашний глава Аджарии Аслан Абашидзе бежал от грузинских властей, здание несколько раз перепродавали, и оно так и не было закончено.