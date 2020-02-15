Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Компромиссного соглашения достигли Транспортная компания Тбилиси, представляющая мэрию города, и компания C.T. Park, имевшая ранее монополию на предоставление услуг платных парковок в столице. Об этом 14 февраля сообщает Общественное телевидение Грузии, ссылаясь на столичное правительство.

По данным журналистов, стороны пришли к соглашению, что C.T. Park передаст все свои материальные активы Транспортной компании, за что получит 4,3 млн лари (около $ 1,3 млн) из доходов от платных парковок.

Напомним, предыдущий мэр Тбилиси Гиги Угулава, назначенный на должность, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, заключил договор с C.T. Park и передал ей в пользование имущество города, что позволило компании занять выгодное положение в сфере услуг по предоставлению платных парковок. В 2012 году, после смены власти в Грузии, было возбуждено уголовное дело, в котором Угулава обвинили в предоставлении C.T. Park «нецелесообразного преимущества».

В апреле 2018 года мэрия разорвала контракт, из-за чего C.T. Park обратилась в суд с иском в 25 млн лари (около $ 8,7 млн).