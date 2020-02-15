Баку, , 13:30 — REGNUM В январе 2020 года Азербайджан посетили свыше 226 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 18,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает государственная служба статистики Азербайджана.

В Азербайджан в указанный период приезжали посетители из 136 стран. Более всего иностранных граждан посетили в январе страну из РФ (30%), Грузии (28,2%) и Турции (10,6%).

Из числа граждан Ирана Азербайджан посетили 5,8%, Саудовской Аравии — 3,2%, Объединенных Арабских Эмиратов — 2,3%, Индии — 2,1%.

1,8% посетителей прибыли в Азербайджан в указанный период из Украины, столько же — из Кувейта. 1,4% из Казахстана и столько же из Пакистана.

1,1% прибывших в Азербайджан были из Туркменистана, 0,9% — из Ирака, 0,8% — из Великобритании и Израиля. 7,7% — граждане иных государств, а 0,1% посетителей составили лица без гражданства.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Азербайджане анонсировали строительство нового туристического комплекса.

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