Москва, , 11:43 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Об этом сказано в списке поручения главы правительства по итогам заседания 13 февраля.

Свои предложения чиновники должны представить к 16 марта. Так, им нужно проработать создание условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства 13 февраля Мишустин обратил внимание на тот факт, что ипотечные кредиты в России очень дороги. Он призвал лишить банки возможности «накручивать» ипотеку.

Также Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко наладить систему информирования граждан России о возможностях рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов.