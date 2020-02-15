Краснодар, 15 февраля 2020, 10:11 — REGNUM В Сочи объявлены имена первых финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). По результатам полуфинала «Олимпийский» ими стали 20 участников. Из них — три конкурсанта из Ростовской области, 13 участников из Краснодарского края, три из Москвы и один из Московской области. Об этом рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.
В городе-отеле «Бархатные сезоны» в Сочи состоялся первый региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Участие в нем приняли 113 конкурсантов из Краснодарскго края и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.
В течении двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.
В рамках мероприятия состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Известый путешественник, ведущий и блогер Сергей Доля прочитал лекицю о путешествиях по России, а генеральный директор «Слетать.ру» Андрей Вершинин рассказал участникам о создании и масштабировании бизнеса в туристической сфере. Наставник конкурса — заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, рассказала об инструментах повышения и оценки качества туристических услуг.
Региональные полуфиналы пройдут в феврале-марте еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники региональных полуфиналов сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».
Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».