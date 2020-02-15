Краснодар, , 10:11 — REGNUM В Сочи объявлены имена первых финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). По результатам полуфинала «Олимпийский» ими стали 20 участников. Из них — три конкурсанта из Ростовской области, 13 участников из Краснодарского края, три из Москвы и один из Московской области. Об этом рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

В городе-отеле «Бархатные сезоны» в Сочи состоялся первый региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Участие в нем приняли 113 конкурсантов из Краснодарскго края и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В течении двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.

«Среди победителей полуфинала в Сочи оказалось равное количество девушек и мужчин. Самой молодой участнице 21 год — это Алина Ревазян из Сочи, самый опытный — Владимир Николаенко из Краснодара, ему 48. Больше всего среди финалистов жителей города Сочи — их 12», — сообщил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

«Полуфинал «Олимпийский» получился ярким и креативным. Из 113 самодостаточных уникальных авторских проектов жюри было тяжело выбрать пять для участия в финале. Поэтому было принято решение дать шанс большему количеству участников. Им были озвучены рекомендации по усилению проектов, и после проведения всех полуфиналов будут дополнительно приглашены в финал те полуфиналисты, которые доработают свои проекты. Многие члены жюри были готовы уже с защиты брать некоторые проектные идеи для реализации в своих сферах. Мы надеемся, что конкурс станет неким бизнес-инкубатором для взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства», — отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

В рамках мероприятия состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Известый путешественник, ведущий и блогер Сергей Доля прочитал лекицю о путешествиях по России, а генеральный директор «Слетать.ру» Андрей Вершинин рассказал участникам о создании и масштабировании бизнеса в туристической сфере. Наставник конкурса — заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, рассказала об инструментах повышения и оценки качества туристических услуг.

«Первое, мне понравилось, что очень много студентов, у которых есть интересные идеи. И даже, если идея пока не федерального масштаба и ее сложно реализовать, они готовят проекты осознанно и качественно. Второе, здорово, что на полуфинал в Сочи приехали участники из разных регионов, не только из Южного федерального округа. Третье, очень продуктивная работа получилась по разработке проектов для бизнес-партнеров, таких как РЖД и других. Это показывает, что участники могут создавать проекты под конкретных заказчиков, что важно для работы в индустрии гостеприимства, — отметил по итогу полуфинала наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант Бабасян, — Как показали первые конкурсные соревнования в Сочи, каждый полуфинал даст нам не только победителей, но и определенную категорию участников, которые хотят и готовы продолжать в дальнейшем вместе работать над новыми проектами».

Региональные полуфиналы пройдут в феврале-марте еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники региональных полуфиналов сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».