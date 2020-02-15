Амстердам, , 10:10 — REGNUM Объём обработки контейнеров в порту г. Роттердам, который считается одним из индикаторов состояния мировой экономики, практически не вырос во второй половине минувшего года.

За весь 2019 г. количество обработанных контейнеров выросла на 1,5%, однако этот рост приходится преимущественно на первую половину года. В 2020 г. ожидается снижение товарооборота на 1 процентный пункт из-за последствий коронавируса.

Замедление роста во второй половине 2019 г. в Роттердамской Управляющей портовой компании объяснили снижением объёма промышленного производства в Германии. Кроме того, в ноябре и декабре в связи со снижением объёмов производства и замедлением роста мировой торговли были отменены грузовые рейсы из Азии.

В портовой компании указали, что замедление роста грузооборота в порту не является поводом для беспокойство, поскольку успех современного порта всё больше определяется имеющимися у него инфраструктурными и логистическими возможностями.