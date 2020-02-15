Исламабад, , 10:04 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что поддерживает борьбу Турции в Сирии, об этом 14 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время пресс-конференции в Исламабаде по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Недавно были совершены нападения на Турцию в Сирии. Пакистан всегда поддерживает Турцию в этом вопросе», — цитирует слова Хана издание.

Напомним, Турция ведет активные боевые действия на территории соседнего суверенного государства — Сирия. Анкара оказывает военную поддержку террористам в сирийской провинции Идлиб.

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