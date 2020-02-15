Чикаго, США, , 09:44 — REGNUM Суд присяжных города Чикаго признал китайскую компанию Hytera Communications Corp виновной в нарушении авторских прав и коммерческой тайны американской компании Motorola Solutions, обязав выплатить последней $764,6 млн. 15 февраля об этом сообщает Reuters.

Компания из Китая была признана виновной в использовании конфиденциальных документов Motorola Solutions и разработанного ей программного кода. Издание отмечает, что назначенная компенсация в размере $764,6 млн являлась максимальной суммой, которой требовала американская компания.

Обе компании специализируются на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования, ранее Hytera осуществляла массовые закупки такого оборудования у Motorola Solutions. Представитель Hytera заявил, что компания самостоятельно разработала всё производимое оборудование.

Ещё один иск Motorola Solutions к Hytera остаётся на рассмотрении. В свою очередь китайская компания инициировала в США судебный процесс против Motorola Solutions, обвинив американского производителя в использовании влияния на рынке для подавления конкурентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года комиссия по международной торговле США признала, что часть продукции компании Hytera нарушает патенты Motorola Solutions, запретив поставку в США таких устройств.

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