Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Бизнес в Грузии работает без оглядки на письма членов Конгресса США, критикующих действия грузинского правительства. Об этом заявил президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе, 14 февраля сообщает агентство Business Media Georgia.

Пхакадзе ответил на вопрос журналистов о том, какое влияние оказали письма конгрессменов на бизнес-среду Грузии.

«Эти письма нас не волнуют. Я скажу прямо, отчеты показывают, что 2019 год был очень хорошо оценен со стороны бизнеса. В 2020 году мы будем делать то же самое, что делали прошлые годы», — сказал глава бизнес-ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе несколько конгрессменов США написали ряд писем, в которых критиковали действия правительства Грузии. В своих обращениях они выражали беспокойство курсом Тбилиси, который, по их мнению, отклонился от демократического. Также политики высказали предположение, что сложившееся положение дел может отрицательно повлиять на развитие бизнеса в стране.