Сеул, , 09:38 — REGNUM С четвертого квартала 2019 года в Южной Корее фиксируют восстановление темпов экономического роста, однако правительство страны опасается, что коронавирус COVID-19 может стать сдерживающим фактором. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 года в Южной Корее отметили улучшение показателей производства в обрабатывающей промышленности, инвестиций и розничных продаж.

Известно, что по сравнению с декабрём 2018 года показатель в обрабатывающей промышленности вырос на 4,2%, промышленного производства — на 3,2%, розничные продажи, показывающие уровень потребления — на 4,6%. Инвестиции в производственные мощности также увеличились на 11,1%, инвестиции в строительство — на 2,1%.

Тем не менее, показатель в сфере услуг сократился на 2,8%.

Напомним, что в январе 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 6,1%, однако среднесуточный экспорт, напротив, увеличился с 1,92 млрд, до 2,02 млрд. А численность занятого населения увеличилась на 568 тыс. человек, до 26,8 млн человек.