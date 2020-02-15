Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Власти США подняли пошлины на импортируемые из стран Европейского союза воздушные суда с 10% до 15%. Об этом сообщает торговое представительство США в Евросоюзе.

В сообщении торгпредства сказано, что Соединенные Штаты приняли решение повысить дополнительные таможенные пошлины, налагаемые на воздушные суда из Европейского союза, с 10% до 15%. Новые пошлины начнут действовать с 18 марта.

При этом в торгпредстве подчеркнули, что США в любой момент готовы к урегулированию торговых споров путем переговоров.

Напомним, что с приходом к власти в США Дональда Трампа четыре года назад Вашингтон круто изменил свою политику в плане экономического взаимодействия с остальными странами мира. Трамп заявил, что существующие торговые соглашения несправедливы и приводят к тому, что другие страны обворовывают Америку. Он начал вводить пошлины на группы товаров, что привело к введению ответных пошлин. Так начались торговые войны.

Также власти США добились от Всемирной торговой организации признания того, что страны ЕС оказывают государственную поддержку авиастроительному концерну Airbus. ВТО разрешила США ввести торговые санкции в отношении импорта из Евросоюза объемом $7,5 млрд в год из-за этой господдержки.

В Евросоюзе заявили, что США также оказывают господдержку авиастроительному концерну Boeing, и также подали иск в ВТО.