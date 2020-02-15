Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу прогнозирует негативное влияние распространения нового коронавируса в Китае на экономику США в первом квартале 2020 года. Об этом 14 февраля сообщает телеканал Fox News.

По словам Кадлоу, потери по итогам первого квартала могут составить «две или три десятых одного процента ВВП».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Кадлоу объявил об отправке в Китай экспертов американского Центра по контролю и профилактике заболеваний для помощи китайским властям в борьбе с коронавирусом нового типа. Тогда же он заявил, что США не понесут значимого экономического ущерба от распространения коронавируса.

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