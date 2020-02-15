Минск, , 06:41 — REGNUM Ультиматум о том, что если РФ не предоставит требуемый объем нефти, то Белоруссия начнет ее отбор из транзитной трубы, выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении. По его словам, сейчас белорусской стороне не хватает 1,5 млн тонн топлива, которое может быть забрано из транзитной трубы нефтепровода «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже если ее стоимость будет больше российской, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

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