Гавана, , 05:04 — REGNUM Власти Кубы до лета рассчитывают погасить более €30 млн просроченной задолженности перед несколькими странами Парижского клуба. Об этом 14 февраля сообщает Agence France-Presse.

«Мы намерены постепенно ликвидировать все задолженности за 2019 год перед Австрией, Бельгией, Великобританией, Японией, Францией и Испанией до 31 мая этого года», — приводит агентство цитату из письма заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса председателю Парижского клуба кредиторов Одиле Рено-Бассо.

По словам Кабрисаса, это «является самой ранней реалистичной датой».

Общая сумма просроченных Кубой в 2019 году платежей оценивается в €32−33 млн.