Чикаго, США, 15 февраля 2020, 03:24 — REGNUM Срок запрета на полеты самолетов Boeing 737 MAX, находящихся в парке у американской авиакомпании American Airlines, продлен до 18 августа. Об этом 14 февраля сообщается на сайте компании.
Решение было принято после консультаций с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и авиастроительной корпорацией Boeing, производящей данные лайнеры.
Авиакомпания имеет в своем парке 24 единицы Boeing 737 MAX и заказала еще несколько десятков таких самолетов.
Как сообщало ИА REGNUM, American Airlines уже несколько раз откладывала эксплуатацию лайнеров модели Boeing 737 MAX.
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