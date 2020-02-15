Чикаго, США, , 03:24 — REGNUM Срок запрета на полеты самолетов Boeing 737 MAX, находящихся в парке у американской авиакомпании American Airlines, продлен до 18 августа. Об этом 14 февраля сообщается на сайте компании.

Решение было принято после консультаций с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и авиастроительной корпорацией Boeing, производящей данные лайнеры.

Авиакомпания имеет в своем парке 24 единицы Boeing 737 MAX и заказала еще несколько десятков таких самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, American Airlines уже несколько раз откладывала эксплуатацию лайнеров модели Boeing 737 MAX.

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