Рига, , 02:04 — REGNUM По данным Министерства сообщения совокупное падение грузооборота в январе во всех портах Латвии составило 28,8%. Всего через порты Латвии было перевалено 4,032 млн тонн грузов, пишет портал tvnet.lv.

Сыпучих грузов перевалено 1,874 млн тонн, падение — 47%. Наибольшее падение пережила перевалка каменного угля 475 000 тонн, что в 3,9 раз меньше, чем годом ранее. На 10,2% больше обслужено наливных грузов, всего 1,141 млн тонн. Объём генеральных грузов составил 1,017 млн тонн, падение на 6,6%.

Самые большие порты Латвии Рижский и Вентспилсский, как уже писал Регнум, потеряли 25% (всего 2.13 млн тонн) и 42,8% (всего 1,185 млн тонн) грузов. Грузооборот порта Лиепаи немного, на 0,5% вырос — 570 400 тонн.

Падение грузооборота латвийских портов продолжалось весь 2019 год, когда было перевалено 62,379 млн тонн, что на 5.7% меньше, чем в 2018.