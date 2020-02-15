Рига, , 02:02 — REGNUM Временный запрет на движение для автомобилей с большой, более 10 тонн, массой введен на 76 гравийных дорогах Латвии, пишет портал LSM.

Больше всего ограничений на 11 гравийных дорогах введено в районах Цесиса и Мадоны. В Салдусе запрет коснулся 9 дорог, в Лудзе 8, в Айзкраукле 7. В Лимбажском районе таких дорог 6, в Валмиерском 5. Кроме этого ограничения на передвижение введены на отдельных дорогах в Балви, Дагде, Даугавпилсе, Добеле, Екабпилсе, Кулдиге, Огре, Риге, Смилтене, Тукумсе и Вентспилсе.

В прошлом году весенняя распутица привела к ограничениям на 900 дорожных участках. В период большой влажности ремонтные работы на гравийных дорогах технологически невозможны. Отдельные специальные разрешения на передвижение в этот период выдаются оперативному и общественному транспорту, перевозчикам скота и свежего молока в сельских районах.