Буэнос-Айрес, , 03:23 — REGNUM Проблема выплаты долга Аргентиной стала темой встречи в Буэнос-Айресе аргентинского министра экономики и представителей МВФ, 15 февраля говорится в сообщении минэкономики латиноамериканской республики.

Отмечается, что мероприятие, которое является частью серии консультаций, прошло в конструктивном ключе. Эксперты пробудут в Аргентине до 19 февраля, чтобы проанализировать ситуацию в экономике страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля аргентинский сенат принял законопроект о реструктуризации внешнего долга республики, который превышает $300 млрд.

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