Мехико, , 23:05 — REGNUM Мексиканские власти не готовы купить новую партию военных вертолётов у России, пишет 14 февраля El Universal.

Ссылаясь на свои источники в мексиканском МИД, издание написало, что новый заказ не планируется. По какой причине, источники не уточнили.

Напомним, СССР, а затем и Россия поставляли военные вертолёты в Мексику. Из-за этого США пригрозили Мексике санкциями.

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