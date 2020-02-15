Тегеран, , 10:31 — REGNUM 14 февраля генеральный директор компании «Petrol Co.«Расул Наджафзаде заявил, что в ближайшее время в Иране планируется построить парки 4 промышленных парка. Об этом сообщило иранское агентствоMehr News.

По словам Наджафзаде, парк по производству меламина в городе Урмия, а также иламский комплекс по производству полипропилена и ещё два других промышленных парка будут запущены в ближайшее время. Он отметил, что парковый комплекс по производству меламина начнет работать к марту с производительностью 400 000 тонн в год.

Кроме того, парк города Урмия будет запущен частным сектором, причём «Petrol Co.» будет действовать в качестве регулятора данного проекта. Парк будет включать в себя 6 объектов и создаст 940 рабочих мест.

Кроме того, иламский полипропиленовый комплекс будет построен с установленной производственной мощностью 150 000 тонн и начнет функционировать к 2022 году. Этот проект также включает в себя 6 объектов с инвестициями в размере 285 миллионов долларов США.