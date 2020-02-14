Южно-Сахалинск, , 22:40 — REGNUM Нарушения при оформлении документации и строительстве канатной дороги под Южно-Сахалинском препятствуют выдаче разрешения для ее эксплуатации

В СМИ появились информация, что канатная дорога на северном склоне горы Красной в Южно-Сахалинске построена незаконно. Сергеем Истомин, руководитель Сахалинского управления Ростехнадзора, на слова которого сослались журналисты, выпустившие резонансные материалы, прокомментировал публикации.

Истомин подтвердил, что беседовал с экологами, представителями общественной организации, интересовавшимися судьбой знаковой для региона стройки. Он рассказал им о проблемах, препятствующих выдаче построенному объекту ЗОС (заключения о соответствии) и, в частности отметил, что часть нарушений, например несвоевременность оформления документации, невозможно исправить. Истомин пояснил экоактивистам, что решение по этому вопросу будет приниматься в судебных инстанциях и описал негативный для застройщика сценарий. Вместе с тем, после возвращения ситуации в правое поле, проведения комплекса экспертиз и испытаний, ситуация будет урегулирована.

Канатная дорога на северном склоне горы Красной под Южно-Сахалинском предназначается для обслуживания комплекса горнолыжных трасс, в районе долины реки Еланьки, известной как Долина туристов.

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