Тегеран, , 10:02 — REGNUM Согласно последнему отчету ОПЕК, в Иране добывалось 2,086 миллиона баррелей сырой нефти в день в первый месяц 2020 года, что свидетельствует о снижении данного показателя на 9000 баррелей по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По полученным данным, члены ОПЕК добыли в общей сложности 28,859 млн. баррелей сырой нефти в январе 2020 года, что указывает на значительное падение (на 509 000 баррелей) по сравнению с предыдущим месяцем. Цена на сырую нефть Ирана составила 2,61 долл. США, снизившись на 1,9% по сравнению с декабрем 2019 года.

Ранее 8 февраля министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что страна поддержит сокращение добычи нефти Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), если большинство членов согласится с такой инициативой и проведёт совместное заседание.

Говоря о необходимости проведения такого рода заседаний, Зангане отметил: «Если нет предварительного согласия всех участников, бесполезно присутствовать на такой встрече, потому что это всё равно не поможет снизить цены на нефть на мировом рынке».