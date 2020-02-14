Нью-Йорк, США, , 21:30 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» в ходе торгов 14 февраля.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 102,10 пункта (0,35%), до 29 321,21 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,14 пункта (0,09%), до 3370,80 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,89 пункта (0,06%), до 9706,08 пункта.

Уолл-стрит, как и большинство фондовых и сырьевых рынков мира, находится под давлением эпидемии коронавируса COVID-2109 в Китае. Впрочем, основные индексы американского рынка всё равно находятся вблизи рекордных значений.

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