Москва, , 21:19 — REGNUM Падение спроса на рисковые активы в январе на фоне эпидемии коронавируса привело к ослаблению российского рубля. Об этом говорится в опубликованном 14 февраля информационно-аналитическом комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Отмечается, что в первые дни января рубль укреплялся на фоне общего роста валют стран с формирующимися рынками. Этому также способствовали относительно крупные покупки облигаций федерального займа на вторичном рынке иностранными инвесторами.

«Однако затем рубль стал постепенно ослабляться из-за общего падения спроса на рисковые активы по мере нарастания опасений значительного негативного влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику», — говорится в комментарии.

Согласно документу, по итогам января рубль ослаб на 3%, вернувшись к значениям начала декабря минувшего года. При этом другие валюты стран с формирующимися рынками, согласно оценке Банка России, ослабились в среднем на 2,6%.