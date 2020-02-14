Лондон, , 20:37 — REGNUM Нефть Brent проводит сессию 14 февраля в плюсе, однако пока не может закрепиться выше $57 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 40 центов (0,71%), до $56,74 за баррель. Ранее 14 февраля марка достигла максимума $57,52 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI выросли на 20 центов (0,39%), до $51,62 за баррель. Максимум сессии WTI пока составляет $52,33 за баррель.

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