Рига, , 20:28 — REGNUM Компания Cenos, созданная группой латвийских физиков, сумела привлечь для развития 362 000 евро на американской платформе 500 Startups. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, программное обеспечение Cenos Platform помогает инженерам любых компаний создавать 3D-модели, которые можно использовать для создания крупных и мелких металлических деталей в автомобильной, аэрокосмической, нефтяной промышленности, на производствах, занимающихся выращиванием кристаллов.

Отмечается, что Cenos третий стартап из Латвии, которому удалось привлечь инвестиции на платформе 500 Startups. В прошлом году оборот компании вырос в пять раз и превысил 100 000 евро. У компании появились клиенты в Германии, Польше, Канаде, США, Мексике и Бразилии.