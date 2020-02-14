Претория, ЮАР, 14 февраля 2020, 18:50 — REGNUM Суд ЮАР по трудовым отношениям отклонил жалобу профсоюзов South African Airways, планирующей увольнение почти тысячи сотрудников, 14 февраля сообщает The New York Times.
О планах по увольнению 940 сотрудников для «спасения» государственной авиакомпании от банкротства South African Airways сообщила в начале февраля.
South African Airways находится в глубоком кризисе и несколько лет подряд несет многомиллионные убытки.
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