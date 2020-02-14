Ашхабад, , 18:43 — REGNUM Руководители «Азербайджанских железных дорог», «Грузинских железных дорог», «Азербайджанского каспийского пароходства» и Бакинского морского порта провели переговоры по вопросам, касающимся транзита через Азербайджан и Грузию горюче-смазочных материалов из Туркмении, передает «Trend».

Участники встречи договорились установить льготные тарифные ставки на перевозку туркменской нефти и нефтепродуктов морем и по железным дорогам Азербайджана и Грузии в период с 1 апреля по 1 ноября 2020 года.

Новые тарифы будут касаться поставок морскими танкерами туркменских ГСМ с их последующим транзитом железнодорожным транспортом через территорию Азербайджана и Грузии — в Батумский нефтяной терминал.

Отметим, что с 2008 года транзит туркменских нефтепродуктов через Грузию был прекращен из-за нестабильной ситуации в этой стране.

В 2015 году туркменские и грузинские власти смогли договориться о возобновлении провоза туркменских ГСМ через территорию Грузии для их последующих поставок в Европу. Однако, объемы транзита оказались минимальными и малорентабельными из-за высоких тарифов, установленных грузинской стороной.