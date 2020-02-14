Пекин, , 18:20 — REGNUM Для противодействия эпидемии вирусной пневмонии китайские крупнейшие нефтяные компании пожертвовали большое количество материальных и денежных средств, для чего существенно нарастили объёмы производства, сообщает 14 февраля Синьхуа.

Так, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) выделила наиболее пострадавшей от вспышки инфекции провинции Хубэй 50 млн юаней (около 7,15 млн долларов). За свой счет CNPC поставила природный газ на сумму в 20 млн юаней в 39 больниц, занятых приемом и лечением больных коронавирусом.

Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC) пожертвовала 53 млн юаней, а также 18 тыс. литров дизельного топлива и около 700 тонн дезинфицирующих средств. Кроме того, она своими силами поставила природный газ во временный госпиталь «Лэйшэньшань».

В настоящее время оба гиганта осуществляют полномасштабное производство, чтобы удовлетворить спрос на предметы медицинского предназначения.

Существенно, на 5,7% в годовом выражении, увеличила объёмы добычи природного газа и ещё одна крупная компания — Sinopec.