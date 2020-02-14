Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 18:20 — REGNUM В пятницу, 14 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил свой план развития экономически неблагополучных южных регионов страны.

Югу Италии нужны прежде всего инвестиции в инфраструктуру (они запланированы на уровне 33 млрд евро в два ближайших года), а также поддержка молодежи, считает премьер-министр.

Вместо того, чтобы пытаться помогать югу «догонять» северные провинции, нужно строить там «Италию завтрашнего дня», чтобы молодым людям не хотелось эмигрировать ни на север, ни за пределы Италии, отметил Конте.