Милан, Италия, 14 февраля 2020, 18:06 — REGNUM Все 1450 сотрудников авиакомпании Air Italy будут уволены, приказ будет подписан в ближайшие дни, сообщили представители компании в пятницу, 14 февраля.
Они пообещали, что примут все возможные меры по смягчению ситуации.
11 февраля руководители Air Italy заявили о грядущей ликвидации компании. Причина — постоянные экономические трудности. Последние рейсы будут совершены 25 февраля. Профсоюзы и правительство страны выступили с критикой такого решения, однако владельцы компании не намерены его менять.