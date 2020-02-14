Москва, , 17:14 — REGNUM Не исключено, что в США против президента Америки Дональда Трампа будет организована «цветная революция», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если Доу-Джонс упадёт, то для России на первом этапе это будет выгодно, потому что спекулятивные капиталы оттуда побегут сюда к нам, — сказал Делягин. — Что будет дальше, непонятно, так как большую роль начинают играть внутриамериканские политические разборки, связанные с выборами. Я, например, совершенно не удивлюсь, если мы прочитаем в New York Times и услышим по CNN, что коронавирус — это американское бактериологические оружие, и безумец Трамп приказал применить его против мирного Китая с фатальными последствиями для мировой экономики. Я не удивлюсь, если мы увидим попытку цветной революции против Трампа. И понятно, что этот накал может завалить американский фондовый рынок, а значит, и все мировые рынки и может сорвать мир в глобальную депрессию».

Если это случится, то, как полагает Делягин, индекс Доу-Джонса упадёт в три раза и «это окажет страшное воздействие на нашу экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля на Уолл-стрит торги завершились в «красной зоне» — основным индексам не удалось закрепиться на рекордных отметках, достигнутых ранее. Индекс Dow Jones опустился на 115,68 пункта (0,39%), до 29 435,74 пункта.

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