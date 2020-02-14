Москва, , 16:35 — REGNUM Несмотря на первоначальные ожидания многих, что эпидемия коронавируса нанесёт ущерб одному Китаю, в действительности экономический урон несут обе крупнейшие экономики мира — как китайская, так и американская. Об этом 14 февраля заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире телеканала «Россия 24».

«Изначально казалось, что (на фоне коронавируса) произойдёт балансировка товарооборота между Соединёнными Штатами и Китаем. И дисбаланс, который существовал в торговле, изменится в пользу Соединённых Штатов. То есть США наконец-то станут больше поставлять, чем получать из Китая», — заявил Шатров.

«Но, во-первых, настолько ли всё хорошо? Китайцы по-прежнему остаётся производителем той же электроники. А во-вторых, как это будет происходить? Ведь поставки в Китай это поставки, естественно, морским транспортом. В данном случае весь морской транспорт, фактически, встал. То же самое происходит и с торговым флотом. И в чьих интересах сейчас может быть такая заморозка этих отношений?» — отметил он.