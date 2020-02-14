Рига, , 16:25 — REGNUM Рост ВВП Латвии в IV квартале текущего года был ниже, чем в среднем по ЕС. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на предварительные данные Eurostat.

Согласно обнародованным данным, рост ВВП Латвии в IV квартале 2019 г. составил всего 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Быстрее всего рос ВВП в Венгрии — 4,6%, Румынии — 4,2% и Литве — 3,7%.

Крупнейшая экономика Европы, Германии выросла в IV квартале всего на 0,5%. Отрицательный показатель — 0,1% зафиксирован во Франции. В целом, экономика в ЕС выросла на 1,1%.