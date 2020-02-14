Киев, , 16:19 — REGNUM Cуд разблокировал концессию морского порта Херсон, сообщил 14 февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Чиновник уточнил, что решение принял Шестой апелляционный административный суд столицы Украины, тот же самый, который ранее и запретил концессию. Таким образом, суд отменил свое же решение, принятое буквально неделей раньше, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения суда… Ходатайство министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля Шестoй апелляционный административный суд Киева остановил действие приказа министерства инфраструктуры Украины об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Победителем конкурсного отбора была объявлена грузино-швейцарская компания «Рисоил-Херсон». Оспорила результаты «Специальная компания «Морской порт Херсон», которая также участвовала в конкурсе.

Также отметим, что в январе в концессию сдали морской порт «Ольвия» в Николаеве — здесь победителем конкурса стала катарская компании «QTerminals».