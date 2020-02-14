Киев, , 16:19 — REGNUM Европейская комиссия оставила в силе запрет на ввоз курятины с территории Украины, сообщило 14 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины.

По данным журналистов, вопрос рассматривался на текущей неделе в Брюсселе, на заседании Комитета главных ветеринарных инспекторов. Предложение снять эмбарго было отклонено.

Напомним, Евросоюз запретил импорт украинской курятины после того, как 18 января 2020 года в Винницкой области Украины была зафиксирована гибель птицы от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что Украина может стать мировым лидером по производству мяса птицы.

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