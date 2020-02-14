Киев, , 16:20 — REGNUM Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины составляет 127 млрд грн, сообщил 14 февраля украинский Нацбанк.

Регулятор уточняет, что по итогам последнего еженедельного аукциона объем вложений нерезидентов вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%.

Нацбанк отмечает, что с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 11,2 млрд грн, или на 9,7%.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2019 года объем вложений в облигации в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз.

В конце января премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил экономию для бюджета в результате последнего успешного размещения еврооблигаций в 2 млн гривен ежедневно, заявив, что Киев постепенно замещает «дорогой» долг более дешевым.